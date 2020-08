Man redt hond uit kanaal in Eindhoven

Een omstander heeft woensdagochtend een hond uit het water gered in het kanaal langs de Sliffertsestraat in Eindhoven. De hond luisterde niet meer naar het baasje, dat de hond tevergeefs met koekjes naar de waterkant probeerde te lokken.

De brandweer kwam te hulp, maar diens inzet was niet nodig: een man was al in het water gesprongen om het beestje op het droge te helpen. De hond en helper maken het beiden goed.