Geen nieuwe coronabesmettingen bij vv UNA, ook besmette speler is coronavrij

De speler van vv UNA die vorige week vrijdag voor het duel met PSV positief testte op het coronavirus, is coronavrij. Dat blijkt uit de nieuwe test die de club afgelopen weekend heeft gedaan bij de gehele eerste selectie. “Natuurlijk zijn we opgelucht. We kunnen weer gewoon gaan voetballen.”

De amateurs van vv UNA zouden afgelopen vrijdag eigenlijk een oefenduel spelen tegen PSV. Die wedstrijd werd op het laatste moment afgelast, omdat er één speler van de Veldhovense club positief was getest op het coronavirus.

In totaal waren er acht spelers van vv UNA een dag voor de wedstrijd met PSV getest. Daar kwam dus één positieve test uit voort. Door die ene besmetting was er binnen de club angst voor een verplichte quarantaine van twee weken voor de gehele selectie. Die zou de hele voorbereiding verstoren. Maar dat hoeft nu niet meer. “We zijn heel blij dat we geen enkele coronabesmetting hebben binnen onze selectie”, zegt Peter Smetsers, voorzitter van vv UNA. “We kunnen ons weer gaan richten op het voetballen. De voorbereiding kan doorgaan zoals die gepland stond.”

Klachtenvrij

“Ook de speler die wél positief testte is al 72 uur klachtenvrij. Hij was a-symptomatisch besmet. Dat wil zeggen dat hij geen klachten had, maar wel besmet was met het virus.” Maar de speler is nu dus al drie dagen klachtenvrij en volgens de experts van de GGD kan hij gewoon weer gaan voetballen.

De voorzitter van UNA hoopt dat na dit positieve bericht de focus van de club weer vol op het voetbal gezet kan worden. Hij weet nog niet of het oefenduel met PSV nog wordt ingehaald. “Deze voorbereiding zal het niet meer lukken, maar ik hoop toch echt dat we volgend jaar wel kunnen oefenen tegen PSV. Daar laten we even wat tijd over heen gaan.”