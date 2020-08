Geen gif, maar insecten helpen mee met de strijd tegen de eikenprocessierups

Wachten op privacy instellingen... Insecten bestrijden eikenprocessierupsen (foto: Paul Post). Volgende Vorige vergroot 1/2 Insecten helpen bij strijd tegen eikenprocessierups

De eikenprocessierups bestrijden door insecten die de nesten vernietigen te kweken en de vlindertjes die voor nieuwe nesten kunnen zorgen opgesloten houden. Dat is in één zin de gedachte achter de nestkasten die Ton Stokwielder bedacht heeft en inmiddels al op honderden plaatsen in vooral Brabant neergezet heeft. De directeur van Storix Boom- en Landschapsbeheer gelooft heilig in zijn vinding.

Zijn huis, maar vooral zijn uitgestrekte achtertuin in Waalwijk lijkt wel een groot natuur-laboratorium. Waar je kijkt zie je kastjes, tentjes, potten en kooitjes en alles heeft te maken met natuur en de ontwikkeling daarvan. Zijn nestkasten passen daar perfect in.

"De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast, maar bestrijding met gif is niet de oplossing", terwijl hij op het punt staat een nestkast open te maken. In de kasten zitten tal van eikenprocessierups-nesten, maar ook insecten en vlinders. "Gif bestrijdt de eikenprocessierups, maar ook andere insecten en dieren waar het niet voor bedoeld is. Dat doet mijn methode niet."

En die methode is nesten van eikenprocessierupsen opsporen en die plaatsen in de speciaal gemaakte kasten. Insecten komen daar op af om zich te voeden met die nesten. Maar de vlindertjes die uit de rups komen, kunnen de nestkast niet uit.

Eikenprocessierups verschalken

"Daarom kunnen de vlinders geen eitjes leggen voor nieuwe nesten eikenprocessierupsen. Want door de piepkleine gaatjes in de kasten, kunnen de vlinders niet naar buiten. De insecten, die zich voeden met de eikenprocessierups, zijn veel kleiner en kunnen wel naar binnen en naar buiten. Die kunnen dus van nest naar nest gaan om eikenprocessierupsen op te eten."

In deze video laat Ton Stokwielder de nestkasten zien:

Wachten op privacy instellingen...

De nestkasten van Stokwielder hangen al volop in de natuur, waaronder op zo'n 250 plaatsen in Brabant. Vaak hoog opgehangen in een boom en met de waarschuwing dat je er beter van af kan blijven. Want onzorgvuldig openmaken staat gelijk aan wekenlang jeuk, of erger. Daarom draagt Stokwielder ook een beschermend 'astronautenpak' als hij zijn kasten openmaakt om te bestuderen wat daarbinnen gebeurt.

Golfbeweging

"Een zo'n kast levert voldoende insecten op voor de bestrijding van de eikenprocessierups in zo'n 250 bomen. Dat het dit jaar in Brabant enigszins meevalt met de overlast van de eikenprocessierups komt overigens niet alleen door mijn kasten. Het is vaak een golfbeweging. De afgelopen jaren was het in Brabant goed raak, nu zit de meeste overlast in de regio Rotterdam."

Tip tegen eikenprocessierups

De nestkasten zijn nog volop in ontwikkeling en in productie, maar de natuurprofessor uit Waalwijk heeft ook nog een andere tip. "Als je wil voorkomen dat je last krijgt van de eikenprocessierups, plaats dan veel bloemen in je tuin. Daar komen insecten op af die ook de eikenprocessierups aanpakken. Bloemen als inheemse berenklauw, boerenwormkruid en wilde peen zijn daar het allerbest geschikt voor."