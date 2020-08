Criminelen met waslijst aan overtredingen van de weg geplukt in Etten-Leur

vergroot

De politie heeft dinsdagnacht in de omgeving van Etten-Leur twee criminelen opgepakt die rondreden in een auto met groene kentekenplaten die niet verzekerd was. Dat bleek het topje van de ijsberg, want de mannen hadden een hele waslijst aan overtredingen te overhandigen.

Zo bleek één van de inzittenden nog 167 dagen cel open te hebben staan en gezocht te worden voor zeker acht strafzaken. De ander moet nog voor 3000 euro aan boetes betalen. In het voertuig werden onder meer inbrekerswerktuigen, een halve liter GHB en diverse spuiten gevonden. De bestuurder was onder invloed van verdovende middelen, zo meldt de politie.

Bekeuringen

De mannen moesten hun rijbewijs inleveren en krijgen op korte termijn een hele papierwinkel op de deurmat. De agenten schreven proces-verbaal uit voor rijden onder invloed van verdovende middelen, onbevoegd rijden met groene kentekenplaten, rijden met een onverzekerde auto, rijden met een uitgevoerd voertuig, bezit van harddrugs (GHB en amfetamine), bezit van inbrekerswerktuigen en het niet willen tonen van een identiteitsbewijs.

Verder meldde de politie dat één van de mannen mogelijk besmet is met het coronavirus.

