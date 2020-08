Moeder, wat is het heet! 285 watertappunten in Brabant maar niet overal kun je je dorst lessen

Een van de watertappunten. vergroot

Maak de komende dagen je borst maar nat. Het vloeibare kwik geeft de komende vijf dagen achtereenvolgens 37, 35, 36, 35 en 32 graden aan. Je lijf schreeuwt om afkoeling. Je benen protesteren en komen pas weer in beweging nadat ze door een verfrissend drankje weer op kamertemperatuur zijn gebracht, bijvoorbeeld bij een van de 285 watertappunten van Brabant Water. Maar niet overal komt kraanwater uit de tap. Zo stroomt in Breda het water rijkelijk, in tegenstelling tot Tilburg waar vanwege corona de tappunten zijn drooggelegd.

Van de 285 openbare watertappunten staan er 36 in de gemeente Breda, verreweg de meeste van Brabant. "De gemeentes zijn eigenaar van de tappunten en beslissen zelf of ze die openzetten of niet. De meeste gemeenten hebben besloten om ze open te zetten. Daarnaast komen er steeds meer tappunten bij in Brabant", zegt Marlous Sonnenberg, woordvoerster van Brabant Water.

Een kleine rondgang van Omroep Brabant laat zien dat mensen in Den Bosch, Oss, Roosendaal en Breda ruim water kunnen tappen. "Zeker op deze warme dagen vinden we dat belangrijk", zeggen ze in Oss.

'Iedereen moet over voldoende water kunnen beschikken'

In Breda denken ze er volgens woordvoerster Marjan Smit net zo over. "Het is een dienst. Iedereen moet over voldoende water kunnen beschikken, zowel in de stad als het buitengebied."

Een watertappunt om je dorst te lessen? Kijk hier voor de bron in jouw gemeente.

'Iedereen hangt er met zijn mond onder'

In Tilburg zijn de openbare watertappunten sinds de corona-uitbraak drooggelegd. "En dat blijft voorlopig ook zo", benadrukt Tom Daelman. "De reden is corona en de hygiëne. Er is gevaar voor besmetting. Iedereen hangt er met zijn mond onder. Mensen moeten met dit weer zelf een gezonde voorraad water meenemen als ze op stap gaan." Ook in Eindhoven en Helmond blijft de watertap om dezelfde reden gesloten.

Hoe tap je in tijden van corona eigenlijk op een hygiënische manier je flesje of bidon vol? Sonnenberg: "Het kraanwater is veilig om te drinken. De gebruiker houdt het flesje ver onder het stromende water. De drukknop kun je ook met je elleboog indrukken. Deze knop te vergelijken met een liftknop of een knop bij een verkeerslicht. Die kun je eventueel ook met een doekje schoonwrijven."

Vanuit Den Bosch komt nog een aanvullende tip voor het gebruik van de tap. "Je kunt ook je handen wassen in het stromende water. Ook niet onbelangrijk in deze tijd."