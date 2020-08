Addy van den Krommenacker zingt zijn lied Mai Più nog een keer speciaal voor ons

Voor even 'zanger' Addy van den Krommenacker (foto: Paul Post). vergroot

Modeontwerper Addy van den Krommenacker scoorde vorige week een ware hit op Spotify en iTunes met zijn jarenoude nummer Mai Più. Zijn telefoon stond daarna roodgloeiend. Maar omdat hij nog in Milaan was moest hij tot zijn spijt tal van uitnodigingen afzeggen. Nu, terug in het Brabantse, zingt Addy zijn lied nog een keer. Speciaal voor ons.

Nog een keer laat Addy zijn gouden keel horen:

Tien jaar geleden nam hij het nummer 'Mai più' op. Door nog onverklaarbare redenen kwam dat nummer onlangs op Spotify en iTunes en zag Addy dat hij zowaar op nummer 47 stond in de iTunes top-100. "Heel leuk, natuurlijk. Daarna werd het weer spannend of ik nog op die lijst ging stijgen. Maar eerlijk gezegd ben ik weer aan het dalen. Er is dus weer werk aan de winkel", zegt hij lachend en met een knipoog.

Succes met een bijna vergeten nummer

Want dit 'hit-succes' komt totaal onverwacht, met een nummer dat gemakkelijk in de vergetelheid terecht had kunnen komen. "Mai più is een Italiaanse vertaling van 'Unchained Melody'. Een nummer dat als een rode draad door mijn leven loopt. Tien jaar geleden was ik op het toppunt als modeontwerper en had ik het ongelofelijk druk. Dus aan promotie van dat nummer kwam ik niet toe. Daarmee leek die single in de anonimiteit te verdwijnen, maar nu is het dus toch weer tevoorschijn gekomen."

'Mode ontwerpen ligt me beter'

Een nieuwe carrière als zanger ambieert de modeontwerper niet, hoewel hij in zijn jongere jaren veel muziek heeft gemaakt en onder meer zanger was van zijn band Square.

"Nee. Met de mode heb ik de juiste keuze gemaakt. Dat ligt me ook beter. Je maakt een collectie en als die helemaal naar je zin is zet je daar een punt achter. Als zanger moet je steeds goed bij te tijd zijn en alweer bezig met je volgende repertoire. Dus ik ben en blijf Addy de modeontwerper en wordt niet Addy de zanger."