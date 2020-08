Doodzieke Anne heeft 130.000 euro nodig voor levensreddende operatie: 'Dit is de enige weg'

Anne heeft 130.000 euro nodig voor een operatie (foto: Anne). vergroot

De 39-jarige Anne uit Boxmeer heeft geld nodig. Heel veel geld. En voor een goede reden: ze moet een levensreddende operatie ondergaan die in Nederland niet wordt uitgevoerd en dus niet wordt vergoed. Om op de tafel te liggen van één van de vier neurochirurgen ter wereld die dit medische hoogstandje wél onder de knie heeft, moet Anne naar Barcelona. Het prijskaartje? Liefst 130.000 euro. "Dit is de enige weg die ik nog kan bewandelen."

Een gesprek met Anne is niet voor mensen met een zwakke maag. Want aan de goedlachse Boxmeerse, die ondanks alle fysieke ellende en verkeerde diagnoses positief in het leven staat, mankeert nogal wat. Ze omschrijft het zelf als ‘een handvol ernstige en zeldzame neurologische aandoeningen en nog twee handen vol aan andere aandoeningen’. “Echt een kutsituatie, ja”, lacht ze.

Zonder deze operatie zal uiteindelijk alles in mijn lijf uitvallen.

De twee allergrootste problemen zijn een instabiele nek en een verzakking van de kleine hersenen. Dat zorgt er onder meer voor dat Anne 24 uur per dag op bed ligt, pijn heeft, niet fatsoenlijk kan functioneren en hulp nodig heeft. “Ik ben er écht slecht aan toe. Zonder deze operatie zal uiteindelijk alles in mijn lijf uitvallen. Uiteindelijk zou ik er aan overlijden.”

Het is dan ook een belachelijk hoog bedrag.

Maar ja: 130.000 euro ophoesten is weinigen gegeven. En dus is ze ‘Anne’s fight for life’ gestart; een crowdfundingsactie om het geld bij elkaar te sprokkelen. En dat werkt. Sinds de actie op 31 juli live ging, is de teller opgelopen tot ruim 20.000 euro.

“Een prachtige mijlpaal waar ik intens dankbaar voor ben”, aldus Anne. “Dat had ik echt niet verwacht. Maar goed, het is dan ook een belachelijk hoog bedrag. Alleen al de ambulancevlucht naar Spanje kost 20.000 euro.”

Enige optie

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te becijferen dat er, ondanks die goede start van de crownfunding, nog een bák geld bij moet. Anne beseft maar al te goed dat er desondanks geen andere optie is. “Het is heel zwaar en ik heb in mijn leven veel ellende meegemaakt, maar ik hou de moed erin en geloof in een goede afloop. Zeker met al die mensen om me heen die me het beste toewensen en willen helpen.”

“Ik stond altijd met beide benen in de gemeenschap en ben geen pieper, dus heb ik mijn klachten lang geaccepteerd. Maar als je alles verliest, is dit de enige weg die ik nog kan bewandelen.”

