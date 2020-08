Veel vaker brand in gebouwen dan vorig jaar: in Eindhoven was het al 40 keer raak

Grote brand in een bedrijfspand in Eindhoven (archieffoto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Van huizen en winkelpanden tot scholen en cafés. In het eerste halfjaar van 2020 woedde er minimaal 267 keer brand in een gebouw in Brabant. Dat is meer dan in de eerste zes maanden van 2019, blijkt uit onderzoek van LocalFocus. Vorig jaar waren er 246 gebouwbranden in de eerste helft van het jaar.

Rebecca Seunis Geschreven door

Vooral het aantal branden met ernstige schade is gestegen, zo blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft opgevraagd bij Stichting Salvage. Van de grote steden staat Eindhoven hoog op de lijst van meeste branden in gebouwen. Daar stonden afgelopen zes maanden veertig gebouwen in brand.

Geen branden

In Grave, Son en Breugel, Veldhoven, Baarle-Nassau en Zundert hoefde de brandweer in het eerste halfjaar helemaal niet uit te rukken voor branden in gebouwen.

In onderstaand kaartje kun je zien hoeveel gebouwbranden er in jouw gemeente waren:

Wachten op privacy instellingen...

LocalFocus heeft ook gekeken naar het aantal gebouwbranden per tienduizend gebouwen. Dan springt vooral Laarbeek er in negatieve zin uit. Daar waren 8,4 branden op 10.000 gebouwen, in verhouding het hoogste van heel Brabant.