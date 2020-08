Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis vreest tweede coronagolf: 'Al jaren tekort aan ic-personeel'

Nikki Pijnenburg en Floor Aken volgen de gespecialiseerde opleiding. vergroot

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg bereidt zich voor op een mogelijke tweede coronagolf maar komt nog altijd personeel tekort. Nu werken er 150 gespecialiseerde ic-verpleegkundigen, maar daar kunnen ze er veel meer van gebruiken. Die worden nu opgeleid.

26 verpleegkundigen volgen in het ziekenhuis de opleiding tot speciale ic-verpleegkundige. Die opleiding duurt negentien maanden. Dat is ook nodig, want het werk op de IC is veeleisend. “Met andere apparatuur en andere, kritiek zieke, patiënten. Die verpleegkundige is vakinhoudelijk verder ontwikkeld”, legt ic-verpleegkundige Rowan Marijnissen uit.

Bijspringen

Nikki Pijnenburg is zo’n ic-verpleegkundige in opleiding, net als Floor Aken. Ze beginnen in september aan de opleiding. Beiden sprongen tijdens de coronapiek bij op de ic.

In de video leggen Nikki en Floor uit wat hen zo aanspreekt aan het werken op de ic.

En zo waren er wel meer mensen die als ‘extra handjes’ te hulp schoten. “Met name oud-collega’s die ergens anders werken, maar ook collega’s van andere verpleegafdelingen”, zegt Marijnissen.

'Al jaren aan het werven'

De verpleegkundigen die nu de gespecialiseerde opleiding volgen, zijn nog niet klaar voor een mogelijke nieuwe golf in het najaar. Andere zorgpersoneel is hard nodig, maar die mensen zijn er volgens Marijnissen simpelweg niet genoeg. “Er is al jaren een tekort aan verpleegkundige, met name op de acute zorg zoals de intensive care. We zijn al jaren aan het werven om mensen op te kunnen leiden.”

Op de vraag of het ziekenhuis klaar is voor een tweede golf antwoordt ze dan ook stellig: "Nee, daar is geen oplossing voor. De enige oplossing is meer personeel.”