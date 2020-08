Man geslagen en beroofd van zijn motorscooter in Oss

Archieffoto vergroot

Een man is woensdagavond op gewelddadige wijze van zijn motorscooter beroofd op de Fazantstraat in Oss. Het slachtoffer werd tot twee keer toe geslagen door twee daders toen hij even stilstond om op zijn telefoon te kijken.

Paul Ruiter Geschreven door

De daders benaderden de man te voet van achteren, luttele seconden nadat hij zijn motorscooter had stilgezet. Volgens de politie had een van de dieven een mes in zijn hand.

Het slachtoffer kreeg een harde klap op zijn hoofd, waardoor hij met motorscooter en al op de grond belandde. Toen hij probeerde op te staan, werd hij weer geslagen.

De daders gingen er daarna op de motorscooter vandoor in de richting van de Burgemeester van den Elzenlaan. De politie is op zoek naar getuigen.