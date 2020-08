Man rijdt zonder rijbewijs en met drugs, politie neemt auto in beslag

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 36-jarige man is woensdagavond meegenomen naar het politiebureau, toen na een controle bij Bergen op Zoom bleek dat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. Ook reed hij zonder rijbewijs en werd later duidelijk dat hij daar meerdere keren voor veroordeeld is. De auto is in beslag genomen.

Paul Ruiter Geschreven door

De politie controleerde de man op het Laageinde. In zijn auto vonden de agenten een kleine hoeveelheid amfetamine en een flesje GHB. Uit een speekseltest op het politiebureau bleek dat de man, die uit Woerden komt, onder invloed was van amfetamine en methamfetamine .

Rijverbod

Hij heeft een rijverbod van 24 uur gekregen. Behalve de auto, zijn ook de drugs in beslag genomen. De politie liet bloed afnemen bij de man. Op basis van die test besluit de officier van justitie hoe de zaak verder wordt afgehandeld.