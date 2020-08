Ontwerpers Brian en Peer gaan voor Brabantse gezelligheid in Paleis voor een Prikkie

Een nieuwe uitdaging voor ontwerpers Brian Jacobs en Peter Akkermans uit Oosterhout. Zij zijn de nieuwe presentatoren van Paleis voor een Prikkie op SBS6. De interieurontwerpers gaan in het programma op pad om de woonkamers van gezinnen zonder budget om te toveren tot stijlvolle paleisjes. “Peer en ik hopen veel Brabantse warmte en gezelligheid in het interieur van deze mensen aan te brengen”, zegt Brian.

Interieurontwerpen en styling zit volgens de zender in het DNA van Brian en Peer: “Hun inspiratieradar staat altijd aan. En ze hebben veel ervaring met interieurs uit het luxe segment. Daarbij is de mannen niets te gek of vreemd zolang ze kunnen zorgen voor een warm interieur met comfort.”

Klein budget

“Normaal gesproken ontwerpen we interieurs voor mensen die niet gek opkijken van een dubbeltje meer of minder. We vinden het mooi om voor dit programma mensen te mogen helpen met een klein budget”, zegt Brian. "Het is alsof je een dure bœuf bourguignon wil maken , alleen je hebt geen geld voor het vlees, niet voor de saus en ook niet voor de groente."