Zwaargewonde bij vechtpartij tussen twee groepen in Etten-Leur

Bij een vechtpartij op het Van Bergenplein in Etten-Leur is zondagnacht zeker een persoon zwaargewond geraakt. Volgens de politie gingen er twee groepen met elkaar op de vuist. Wat de aanleiding was voor de knokpartij is nog niet duidelijk.

Paul Ruiter Geschreven door

De vechtpartij gebeurde rond drie uur 's nachts. Agenten namen verklaringen op bij de mensen die nog aanwezig waren. Meerdere mensen zouden te veel hebben gedronken. Daardoor was het volgens de politie lastig helder te krijgen wat er precies is gebeurd.

De agenten kregen uiteindelijk te horen dat er een gewonde op de Loofhout lag, ongeveer vijfhonderd meter verderop. Die bleek er inderdaad te liggen. De man was op verschillende plaatsen op zijn lijf “flink toegetakeld”, zegt een politiewoordvoerder. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Camerabeelden

Er wordt verder onderzoek gedaan naar de vechtpartij. De politie kijkt camerabeelden na, hoort mensen die betrokken waren en roept getuigen op zich te melden. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.