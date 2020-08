Stadhuis Eindhoven kleurt rood in protestactie van evenementenbranche

Stadhuis Eindhoven vergroot

Het stadhuis in Eindhoven kleurt dinsdagavond felrood door schijnwerpers en om vijf voor twaalf gaat het licht uit. Het is een noodkreet van de evenementenbranche die nog weinig merkt van de versoepelingen van het coronabeleid.

In heel het land worden dinsdagavond vanaf negen uur 's avonds overheidsgebouwen met rood licht beschenen. Met de actie hopen de bedrijven in de branche dat naast de personeelskosten, andere vaste lasten worden gedekt vanuit de overheid. Anders houden ze het niet lang meer vol.

Onder andere in Den Bosch zal het stadhuis in rood licht worden gezet. In Eindhoven gebeurt dat door licht- en geluidsbedrijf Hoevenaars, dat al zes maanden vrijwel volledig stil ligt.

'In deze situatie redden we het hooguit twee maanden'

In een normaal jaar werkt het Nuenense bedrijf met twintig vaste medewerkers achter de schermen mee bij grote evenementen als hip-hopfestival WooHaa, Dutch Design Week en Koningsdag in Eindhoven. "Dat ging allemaal niet door. Nu hebben we slechts een paar kleine opdrachten, zoals de verlichting van een terras", zegt Stephan Bout van Hoevenaars. "Het gaat slechts om een paar procent van de omzet die we moeten draaien. In deze situatie redden we het nog hooguit twee maanden."

Volgens Bout merkt de sector nog vrij weinig van de versoepelingen in het coronabeleid waardoor nu honderd mensen bijeen mogen komen. ''Veel evenementen worden alsnog geannuleerd, omdat het met kleine aantallen bezoekers niet de moeite is voor organisatoren. Ook bedrijfsfeesten worden nog niet gegeven. Bedrijven zijn doodsbang dat het virus bij hen verspreidt.''

Over een andere boeg

Het Nuenense bedrijf lag door het virus plotseling vrijwel volledig stil. Daarom werd het over een andere boeg gegooid en ontwikkelde het bedrijf een technologie waarmee het aantal bezoekers in een ruimte geteld kan worden. "Het is een systeem waar met behulp van sensoren bijgehouden kan worden hoeveel mensen een gebouw in lopen en weer verlaten."

Teleurstellend genoeg zet de nieuwe technologie tot nu toe weinig zoden aan de dijk. Het was de bedoeling dat Hoevenaars het systeem vooral aan winkeliers zou verkopen, maar er bleek weinig interesse voor te zijn. ''De overheid heeft nooit aangegeven dat ze streng gaan controleren op het aantal bezoekers. Hierdoor zagen winkeleigenaren geen noodzaak voor ons systeem om bezoekers te tellen.''