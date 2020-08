Meisje (3) loopt diepe bijtwonden op na aanval van agressieve hond: 'Hij viel meteen aan'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een driejarig meisje is donderdagochtend in Gemert meerdere keren gebeten door een agressieve hond van de buurman. Het meisje heeft diepe bijtwonden in haar armen en lichtere verwondingen in haar gezicht overgehouden aan de aanval.

Zowel het kleine meisje als haar vader zijn nog hoorbaar van slag, enkele uren na de aanval. De twee liepen 's ochtends nietsvermoedend terug naar huis na een bezoek aan de supermarkt. "Toen we thuiskwamen zagen we de hond van de buurman uit de deuropening sprinten en recht op ons afkomen. Hij viel meteen aan."

Volgens de vader, die anoniem wil blijven, had de agressieve Amerikaanse bulldog zijn focus gericht op zijn dochter. De hond beet het meisje meerdere keren, terwijl haar vader het beest los probeerde te rukken. Ook de buurman, de eigenaar van de hond, schoot te hulp. Hij werd daarbij gebeten door zijn eigen huisdier.

Plastisch chirurg

Met het meisje gaat het naar omstandigheden goed, laat de vader weten. Ambulancepersoneel was snel aanwezig om de bijtwonden in haar gezicht te ontsmetten en de driejarige krijgt de komende dagen antibiotica toegediend. "De wonden in het gezicht zijn minder erg, maar de hond heeft zijn tanden diep in de armen van mijn dochter gezet. Waarschijnlijk moet ze hiervoor door een plastisch chirurg worden behandeld."

Hond is afgemaakt

De hond is volgens de vader na het incident in beslag genomen door de politie en afgemaakt. "Dat was een beslissing waar de buurman zelf mee instemde." Het zou niet de eerste keer zijn dat de hond zich agressief gedroeg. De ouders van het meisje hebben het baasje vaker aangesproken op het feit dat het dier meestal niet werd gemuilkorfd.

Ondanks dat de vader teleurgesteld is in zijn buurman, snapt hij dat het ook een lastige keuze is voor een huisdiereigenaar. "Hij houdt van zijn hond en wil die natuurlijk ook niet kwijt.''

De naam van de vader is bekend bij de redactie.