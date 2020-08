Grote zoekactie naar vermiste man in visvijver in Son levert niets op

Wachten op privacy instellingen... Er wordt gezocht naar de man (foto: Sander van Gils/SQ Vision Produkties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Grote zoekactie naar vermiste man in visvijver in Son

Bij de visvijver aan de Ekkersweijer in Son is donderdagmiddag mogelijk een man verdronken. Volgens een melder kwam de man in het water terecht maar kwam hij daarna niet meer boven. De hulpdiensten zijn groot uitgerukt, maar een urenlange zoektocht heeft niets opgeleverd.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen en er werd door duikers gezocht in het water. Volgens een woordvoerder van de politie hebben mensen rond tien voor vijf gemeld dat de man niet meer boven kwam. Rond halfnegen 's avonds is de zoektocht gestaakt. Er is niets gevonden.

"Dat kan twee dingen betekenen: dat de persoon nog in het water ligt of dat er helemaal niemand in het water heeft gelegen", laat een politiewoordvoerder weten. Er wordt nog gezocht naar getuigen die meer hebben gezien. Via een Burgernetmelding wordt gezocht naar een wandelaar en twee meisjes die mogelijk meer weten.

Wachten op privacy instellingen...

Iets na zes uur werd al een Burgernetmelding verspreid over de mogelijke verdrinking. Mogelijk wordt vrijdag weer verder gezocht naar de man.

Er landde een traumaheli (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Foto: SQ Vision Mediaprodukties vergroot