In de hitte naar een kinderpark: DippieDoe doet er álles aan om de bezoekers koel te houden

Met deze hitte is het voor veel ouders misschien een opgave om met de kinderen naar een attractiepark te gaan. Wie zich er toch aan wil wagen zit bij kinderpark DippieDoe goed. Ze doen er daar álles aan om de bezoekers koel te houden. Tot petjes aan toe.

Bij de buitenattracties staan vernevelaars en in de grote hal is de airco hoger gezet. "Het is vanwege de hitte iets rustiger in het park, maar er zijn genoeg schaduwrijke plekken voor iedereen", benadrukt Michelle de Bresser. "We hebben net nieuwe petjes laten drukken voor het personeel zodat ze wat meer beschermd zijn tegen de zon."