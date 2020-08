Vrachtwagen ramt lantaarnpaal en vangrail: A59 dicht

De A59 is donderdagavond vlakbij Rosmalen afgesloten. Een vrachtwagenchauffeur verloor de macht over het stuur. Hij ramde de vangrail en nam daarbij een lantaarnpaal mee.

De vrachtwagen staat met de voorkant richting vangrail en neemt twee rijstroken in beslag. Een personenauto waar achterin twee kinderen in zaten, reed daarna op de truck in.