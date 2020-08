Vrachtwagen ramt lantaarnpaal en vangrail op A59

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrachtwagen ramt lantaarnpaal en vangrail: A59 dicht

Een vrachtwagenchauffeur verloor donderdagavond de macht over het stuur op de A59 vlakbij Rosmalen. Hij ramde de vangrail en nam daarbij een lantaarnpaal mee. Een personenauto waar achterin twee kinderen in zaten, reed daarna op de truck in.

Malini Witlox

Niemand raakte gewond. De weg werd tijdelijk afgesloten vanwege het ongeluk. Twee rijbanen werden afgesloten. Dit zorgde voor een kleine file.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision

