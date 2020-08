Horeca en pretparken twee weken dicht bij meerdere besmettingen

Horecazaken en bijvoorbeeld pretparken en musea kunnen twee weken worden gesloten als de GGD vaststelt dat er meerdere besmettingen met het coronavirus hebben plaatsgevonden. Dat meldde minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over het toenemende aantal coronabesmettingen.

De maatregel betekent onder meer dat bijvoorbeeld de Efteling en Safaripark Beekse Bergen bij meerdere besmettingen twee weken dicht zouden moeten. Een woordvoerder van de Efteling laat donderdagavond na de persconferentie weten dat nog niet duidelijk is of het pretpark de coronamaatregelen nu gaat aanscherpen. "We gaan vrijdag met elkaar bespreken wat deze nieuwe maatregel voor ons park betekent."