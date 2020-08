Schoten gelost op parkeerplaats Albert Heijn in Tilburg, verdachte aangehouden

Foto: Johan Brekelmans/SQ Vision Er liggen kogelhulzen op straat. Foto: Johan Brekelmans/SQ Vision Een raam sneuvelde bij de schietpartij. Foto: Johan Brekelmans/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Johan Brekelmans/SQ Vision

Op de parkeerplaats van supermarkt Albert Heijn aan de Umberstraat in Tilburg is donderdagavond geschoten. Meerdere mensen belden de politie nadat ze schoten hadden gehoord. Er liggen diverse kogelhulzen op de grond, ook is een inslag in een raam.

Malini Witlox Geschreven door

Er zijn geen gewonden. Er zou een auto weggereden zijn, die iets met de schietpartij te maken heeft.

De politie doet onderzoek. Dat duurt 'enkele uren', meldt de politie.

Meerdere agenten gingen op zoek naar de dader. Rond acht uur werd een verdachte aangehouden.

Een raam sneuvelde bij de schietpartij. Foto: Johan Brekelmans/SQ Vision vergroot

Wachten op privacy instellingen...