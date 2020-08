Auto crasht tegen huizen in Tilburg, ravage is enorm: 'De bewoners zijn erg geschrokken'

De automobilist veroorzaakte een enorme ravage in de Kijkduinlaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De auto is total loss (foto: Toby de Kort). De auto raakte twee huizen in de Kijkduinlaan in Tilburg (foto: Toby de Kort). De bewoners van de geraakte huizen moesten vanwege de ravage hun huis verlaten (foto: Toby de Kort). Volgende Vorige vergroot 1/4 De automobilist veroorzaakte een enorme ravage in de Kijkduinlaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

In de Kijkduinlaan in Tilburg heeft een automobilist donderdagnacht een enorme ravage aangericht. De auto crashte tegen twee huizen. De schade aan de huizen is enorm.

Wachten op privacy instellingen...

Volgens een ooggetuige crashte de auto na een achtervolging door de Kijkduinlaan. Een agent zou achter de auto zijn aangegaan omdat de bestuurder 'opvallend rijgedrag' vertoonde.

De schade aan de geraakte huizen in de Kijkduinlaan in Tilburg is aanzienlijk (foto: jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

In de auto zouden vier mensen hebben gezeten. Zij zijn allemaal aangehouden. "Twee van hen zijn onderzocht door ambulancepersoneel."

Compleet ontzet

De gevels van de geraakte huizen zijn volgens de ooggetuige 'compleet ontzet', maar de bewoners raakten niet gewond. "Maar zij zijn wel erg geschrokken."

De crash vond rond vier uur donderdagnacht plaats. (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot