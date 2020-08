Vier jongeren crashen met auto tegen huizen in Tilburg, lachgas gevonden

De automobilist veroorzaakte een enorme ravage in de Kijkduinlaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De auto is total loss (foto: Toby de Kort). De auto raakte twee huizen in de Kijkduinlaan in Tilburg (foto: Toby de Kort). De bewoners van de geraakte huizen moesten vanwege de ravage hun huis verlaten (foto: Toby de Kort). Volgende Vorige vergroot 1/4 De automobilist veroorzaakte een enorme ravage in de Kijkduinlaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

In de Kijkduinlaan in Tilburg heeft een 18-jarige automobilist donderdagnacht een enorme ravage aangericht. De man botste met zijn auto tegen twee huizen. In die auto zaten naast de bestuurder nog twee 18-jarige mannen en een 17-jarige jongen. De schade aan de huizen is enorm.

Een agent zag en hoorde de auto rond vier uur 's nachts rijden op de Reeshofweg: luid accelererend en met piepende banden. De auto reed vervolgens met hoge snelheid met de linkerwielen over de rotonde richting de Campenhoefdreef. Daarop zette de agent de achtervolging in.

De schade aan de geraakte huizen in de Kijkduinlaan in Tilburg is aanzienlijk (foto: jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Compleet ontzet

De bestuurder van de auto negeerde het stopteken dat hij kreeg en trok zich ook niets aan van het zwaailicht op de politieauto en de sirene. Sterker nog, hij verhoogde zijn snelheid naar meer dan 120 kilometer per uur. Vervolgens reed de automobilist met piepende banden de Kijkduinlaan in. Daar crashte de auto tegen de geval van twee huizen.

De gevels van de huizen zijn volgens een ooggetuige 'compleet ontzet'. De bewoners raakten niet gewond. "Maar zij zijn wel erg geschrokken."

Joyriding

Toen de agent aankwam, zag hij drie mannen bij de auto. Een van hen lag op de grond. Hij hield zijn been vast en schreeuwde het uit van de pijn. Een ander lag op achterbank en de derde man liep met zijn telefoon rond.

De vierde verdachte was volgens een ooggetuige uit de auto gesprongen en weggerend richting het station, maar agenten slaagden erin hem aan te houden. Ambulancemedewerkers hebben de vier onderzocht, maar niemand hoefde naar een ziekenhuis gebracht te worden.

Alle mannen werden aangehouden, maar uiteindelijk is alleen de 18-jarige bestuurder vastgezet. Hij werd gefouilleerd en daarbij werden vier lachgascapsules ontdekt. "Hij had kennelijk de auto, een grijze Seat, van zijn vader meegenomen", laat een politiewoordvoerder weten. De politie onderzoekt of er sprake is van joyriding. Volgens zijn vader heeft de 18-jarige man kort geleden zijn rijbewijs behaald.

De crash vond rond vier uur donderdagnacht plaats. (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot