Hitteproblemen bij Merwedebrug, A27 gaat dicht om brugdeel centimeter in te korten

De Merwedebrug gaat tot zaterdagochtend vroeg dicht (Foto: ANP) vergroot

De hitte zorgt vrijdag voor problemen bij de Merwedebrug. Door de tropische warmte dreigt het beweegbare deel van de brug over de A27 uit te zetten. Om te voorkomen dat de brug klem komt te zitten, moet Rijkswaterstaat het brugdeel ruim een centimeter inkorten. En dit heeft grote gevolgen: de brug is vrijdagmiddag vanaf vijf uur in beide richtingen dicht.

Paul Ruiter Geschreven door

Het verkeer over de A27 wordt tijdens de sluiting vanaf beide kanten omgeleid. De hulpdiensten kunnen nog wel over de brug heen.

Hoge scheepvaart kan vanaf vijf uur niet meer onder de brug door. Die stremming is tot zaterdagmiddag 12 uur van kracht. Andere schepen moeten er rekening mee houden dat er een blusboot bij de brug aan het werk is, aldus Rijkswaterstaat. Vanaf zes uur zaterdagochtend is de brug weer open voor verkeer, laat Rijkswaterstaat weten.

Blusboot om te koelen

Donderdag is al een blusboot ingezet om de Merwedebrug te koelen. Ook liggen er waterpompen en -slangen op de brug. Rijkswaterstaat is ook drie andere bruggen in Zuid-Holland aan het koelen om uitzetting van de stalen brugdelen te voorkomen.

Ook vorig jaar waren er in de zomer problemen met de Merwedebrug. De stalen brugdelen zetten door de hoge temperatuur uit en hierdoor kon de brug niet goed open of dicht. Toen werd er gekoeld met water, wat voor uren oponthoud zorgde voor het verkeer.