Rome moet de Luciakerk redden: 'Dit is de ziel en het hart van Ravenstein'

De Sint-Luciakerk in Ravenstein wordt aan de eredienst onttrokken. vergroot

De Sint-Luciakerk in het hart van Ravenstein wordt al jaren niet meer gebruikt. Achterstallig onderhoud houdt de deuren van het huis van God gesloten. De parochie kan de kosten voor de restauratie niet langer ophoesten en is dus akkoord gegaan met de verkoop van de kerk. Het gebouw blijft behouden, maar de kerk wordt wel 'uit de eredienst onttrokken'. De kerk is dus kerk-af. Tot grote frustratie van de Stichting Loterijfonds Ravenstein. "Het is eeuwig zonde."

De Stichting Loterijfonds Ravenstein werd in 1729 opgericht. Het doel was geld in te zamelen voor een nieuwe katholieke kerk in Ravenstein. Dat lukte. In 1736 werd de Sint-Luciakerk geopend. Een katholieke enclave in een protestantse omgeving.

Kees Verhoeckx vertelt er bevlogen over in de schaduw van de bomen naast de molen. Een plek met prachtig uitzicht op de kerk. "Het is de ironie van de geschiedenis dat bijna driehonderd jaar na dato het Loterijfonds opnieuw in de bres springt voor de Sint-Luciakerk", zegt Verhoeckx.

Kees Verhoeckx met op de achtergrond de Sint-Luciakerk. vergroot

Rot in de kapconstructie

De deuren van de kerk zijn al jaren gesloten. In 2015 besloot het parochiebestuur dat het niet langer veilig was om in de kerk te zijn. "Rot in de kapconstructie", zegt Verhoeckx. "De parochie kan de kosten voor restauratie niet dragen en daarom is besloten dat het beter was om de kerk te verkopen."



Dat is gelukt. Het kerkbestuur is akkoord gegaan met een plan van drie Ravensteiners. Een particuliere stichting die in het kerkgebouw maatschappelijke en culturele activiteiten wil gaan organiseren. "Maar het kerkbestuur stelde daar wel de voorwaarde aan dat de kerk dan uit de eredienst zou worden onttrokken", zegt Verhoeckx. "En daar zit nou het verdriet van Ravenstein."

De Sint-Luciakerk is al jaren gesloten vanwege rot in de kapconstructie. vergroot

'Er mag niet meer worden getrouwd, gedoopt of begraven'

De kerk wordt ontwijd, zoals dat heet. Er mag niet meer getrouwd, gedoopt, of begraven worden. "Stichting Loterijfonds Ravenstein heeft bij het bisdom aangegeven dat dit heel verdrietig is. We hebben bezwaar aangetekend, maar dat is afgewezen. Nu is er nog maar één weg, en dat is in beroep gaan. Er moet dus een brief naar Rome."

Verhoeckx voelt zich door het parochiebestuur buitenspel gezet. "Het bisdom zegt dat de betrokkenheid van de bevolking van Ravenstein bij de kerk gering is. Er is door het bestuur nooit initiatief genomen om met inwoners van Ravenstein in gesprek te gaan over de plannen of de toekomst van de kerk. Die betrokkenheid is er zeker wel."



Ook het tweede argument van het bisdom om de kerk te ontwijden, vindt hij maar niks. "Geen geld om te restaureren en te onderhouden. Dat argument gaat niet meer op als de kerk is verkocht. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud ligt dan bij de nieuwe eigenaren."

Glas-in-lood raam in de Sint-Luciakerk in Ravenstein. vergroot

Brief naar Rome

Er gaat nu dus een brief naar Rome, in de hoop dat het Vaticaan het bisdom uiteindelijk terugfluit. In die brief zal de Stichting Loterijfonds Ravenstein voorstellen om de kerk dus voor twee doeleinden te gebruiken.

Verhoeckx: "Als dat kan, is het winst voor de gemeenschap. Mensen uit Ravenstein kunnen naar hun katholieke kerk en voor de nieuwe eigenaren is het een verrijking van het concept."Voor het kerkbestuur heeft hij nog een laatste opmerking: "Blijf aanwezig in de ziel, het hart van Ravenstein. Ga nou niet weg, maar grijp die kans, de gemeenschap vraagt het u. Blijf. Hier."

Reactie bisdom

Freek van Genugten van het Bisdom Den Bosch laat weten dat als het gebouw een andere functie krijgt, het geen gewijde ruimte meer is voor vieringen. "Er komt een nieuwe bestemming met een ander karakter. Dat nevengebruik staat in de katholieke kerk wat op gespannen voet."



Wat ook meespeelt, is dat het kerkelijk leven in Ravenstein op een andere plek weer verder gaat. "De vieringen komen in de protestantse kerk in het dorp."