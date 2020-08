Zeker twee arrestaties bij inval in Elshout in drugsonderzoek

Bij een inval aan de Scheidingstraat in Elshout zijn vrijdagochtend meerdere mensen gearresteerd. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. De inval was onderdeel van een langlopend onderzoek naar drugs.

De politie wil momenteel enkel kwijt dat er 'zeker twee personen zijn aangehouden'. Zij waren op het moment van de inval in het pand aanwezig. Of er drugs zijn gevonden of dat er drugs in het pand werden geproduceerd, is nog onduidelijk. De politie komt later vandaag met meer informatie over de inval en het onderzoek.