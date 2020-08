Vatenvondst bij Waalre blijkt om drijvers voor badkuipen te gaan van activiteitenboerderij

De politie heeft vrijdagmiddag een dubieuze vondst gedaan in het buitengebied bij Waalre. Vlakbij de Dommel werden tientallen vaten en een paar badkuipen gevonden. De politie dacht eerst aan een drugsdumping, maar de vaten zijn van activiteitenboerderij 't Geveltje en worden gebruikt om mee te varen.

Zowel de politie als de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer ging ter plaatse voor de gevonden vaten. Van drugsafval bleek na kort onderzoek echter geen sprake te zijn. De politie heeft verder gezocht in de buurt, maar niets gevonden.

De vaten liggen dus wel vaker op die plek, laat de eigenaar van 't Geveltje weten. "We gebruiken ze al meer dan twintig jaar. Dit was de eerste keer dat de politie eropaf kwam. De zoon van mijn broer zit bij de brandweer en die had al gezegd dat het loos alarm zou zijn, maar ze zijn toch voor niks komen kijken", vertelt hij.