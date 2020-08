Seks met minderjarig meisje, 17-jarige 'vriendin' speelt voor pooier: celstraffen en werkstraf

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Twee mannen die seks hebben gehad met een minderjarig meisje uit een jeugdzorginstelling in Deurne moeten vijf en zes maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag bepaald. Het meisje had in de bossen rondom de instelling betaalde seks met de mannen. Een huisgenoot, een meisje van 17, speelde pooier voor haar.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het 17-jarige meisje kreeg een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf en honderd uur werkstraf. De rechtbank neemt het haar kwalijk dat ze het gevoel van veiligheid en eigenwaarde van het slachtoffer ernstig heeft aangetast. Het slachtoffer dacht dat ze vriendinnen waren.

Afspraak via Instagram

Alles speelde zich af in augustus 2019. Het meisje uit jeugdinstelling Bijzonder Jeugdwerk, voorheen Vreekwijk, maakte via Instagram een afspraak met een man van 20. Hij nam twee andere mannen mee naar het bos naast de instelling om te chillen. Maar echt chillen was het niet. De mannen kwamen voor seks.

Het meisje dat via Instagram de afspraak maakte, nam twee andere meisjes mee die ook in het internaat wonen. Kwetsbare meisjes, die moeilijk hun eigen grenzen kunnen aangeven.

Een van die twee meisjes, 17 jaar was ze nog maar, had tegen betaling onbeschermde seks met twee mannen. Ze kreeg er 50 euro voor. Van de seks met een van de mannen werden ook twee filmpjes gemaakt met zijn telefoon.

Kwetsbaarheid

De rechtbank in Den Bosch vindt dat het meisje dat als pooier de mannen naar Deurne haalde zich moet laten behandelen. Ook heeft ze een meldplicht bij de reclassering.

De rechtbank heeft ook rekening gehouden met de kwetsbaarheid van dat meisje. Ze zit zelf ook in de jeugdzorginstelling. Een voorwaardelijke gevangenisstraf zorgt er voor, zo hoopt de rechter, dat ze niet nogmaals dezelfde fout maakt.

De twee mannen kregen een hogere straf dan het meisje, omdat ze onbeschermde seks hadden met de minderjarige. Voor het filmen van de seks kreeg een van de twee één maand extra celstraf.

De drie verdachten moeten ieder een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van 1100 euro. De man die filmde ook nog eens 250 euro extra.