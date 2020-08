Wachten op privacy instellingen... De corona-teststraat in Bergen op Zoom. (Foto: BeeldWerkt) Foto: BeeldWerkt Volgende Vorige vergroot 1/3 Corona-teststraat Bergen op Zoom trekt vooral moskeebezoekers

Midden op de snikhete parkeerplaats naast de El-Feth moskee in Bergen op Zoom heeft de GGD West-Brabant deze week twee witte tenten opgesteld. Ze staan iets uit elkaar en vormen samen inmiddels het bekende beeld van een corona-teststraat. Dat de mobiele testmogelijkheid juist hier staat, heeft alles te maken met een opleving van het coronavirus in Bergen op Zoom vorige week.

"In een week tijd waren er 32 mensen die besmet bleken”, zegt Eric Gronert van de GGD. “Een deel van hen bleek bezoeker te zijn van deze moskee.”

Dat bracht de GGD ertoe om een teststraat in te richten bij de moskee. Gronert benadrukt dat de moskee daarmee geen verdachte brandhaard is. “Dat is ook zeker niet wat wij als GGD denken. Maar het is altijd goed om via het bron- en contactonderzoek te kijken waar de besmette mensen geweest zijn zodat we mogelijk meer besmettingen kunnen achterhalen.”

Op de auto of de fiets door de teststraat

De El-Feth moskee heeft volgens Eric Gronert alle medewerking verleend. “Ze willen heel graag hun verantwoordelijkheid nemen.” Vrijwilligers van de moskee werken in gele hesjes mee als verkeersregelaars en leiden de bezoekers door de teststraat. De meesten komen in hun auto, een enkeling gaat op de fiets door de teststraat.

Foto: BeeldWerkt

Tolken leggen ook in het Arabisch nogmaals uit hoe de procedure is. “We hebben ook alle hulp gekregen bij het inrichten van deze accommodatie. Alle lof dus voor deze gemeenschap.”

“We doen dit voor de moskee”, zegt een van de vrijwilligers. “ Meestal zorgt de gemeente voor vrijwilligers, maar wij vonden dat we het zelf moesten doen.”

Donderdag, op de eerste dag van de mobiele teststraat, werden 268 mensen getest. Op vrijdagochtend werden er binnen vier uur 184 testen afgenomen. “Daaruit blijkt dat mensen hun verantwoordelijkheid willen nemen en dat ze ondanks de angst dat ze mogelijk positief zijn toch getest willen worden.”

Hoewel de mobiele teststraat open is voor iedereen ziet de GGD toch vooral mensen uit de gemeenschap van de El-Feth moskee. “We vragen bij de intake niet of iemand bezoeker is van de moskee, maar we zien wel aan de namen dat er veel mensen zijn uit deze doelgroep.” “Het is heel belangrijk dat mensen na een test 48 uur binnenblijven”, zegt Eric Gronert. “De uitslag komt binnen 48 uur en als die negatief is, kunnen ze weer naar buiten.”