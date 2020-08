Illegaal pokertoernooi in huis Oosterhout opgerold, drugs gevonden

Hoeveel mensen aanwezig waren op de pokeravond, is niet bekendgemaakt. Foto: Pixabay vergroot

De politie is donderdagavond een huis aan de Erik Pinksterblomstraat in Oosterhout binnengevallen, omdat daar een illegaal pokertoernooi bezig was.

Paul Ruiter Geschreven door

Bij het doorzoeken van het huis werden drugs en een grote hoeveelheid contant geld gevonden. Een 35-jarige man uit België is aangehouden, omdat hij munitie in zijn auto had liggen.

Het arrestatieteam viel het huis rond kwart voor twaalf binnen. Hoeveel mensen er precies aanwezig waren, is niet bekendgemaakt. De politie vermoedde dat er al langer pokeravonden werden georganiseerd.

De zaak wordt verder onderzocht door de politie en de Kansspelautoriteit. Daaruit moet blijken of de mensen die betrokken waren bij de pokeravond vervolgd worden.