Conditietrainer laat Willem II-spelers flink zweten: 'Het is zwaar, maar ze mogen klagen'

Chima Onyeike stapte twee jaar geleden binnen bij Willem II, hij tekende een driejarig contract als conditietrainer. Sinds zijn komst heeft de Tilburgse club op veel vlakken grote stappen gezet, ook in zijn werkgebied. De voormalig voetballer denkt dat er nog altijd veel verbetering mogelijk is, maar als hij het vergelijkt met zijn actieve carrière is het al tienduizend keer beter.

Onyeike is bij Willem II meer dan een conditietrainer. Eigenlijk is hij meer een assistent van hoofdtrainer Adrie Koster. Maar zijn voornaamste taak is zorgen dat de spelers fit zijn en op de toppen van hun kunnen presteren.

"Het grootste verschil is kennis, puur kennis. Ik was zelf een fysieke speler", zegt de trainer over het verschil tussen vroeger en nu. "Als ik voor de warming-up in de douche push-ups en sit-ups deed werd er gezegd dat ik mijn energie moest bewaren voor de wedstrijd. Dat was de kennis van toen. Ik had graag met deze voorwaarden willen trainen.”

Sinds de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen zet hij de spelers van Willem II weer veel aan het werk. In de afgelopen maanden kon dat niet. Althans, niet op de club. "We hebben het niet live gezien. Maar alle data is opgeslagen op een horloge, dat ze vervolgens na een training moesten laden in de cloud. Wij hebben alles kunnen zien. De monitoring is dus goed geweest, alleen op afstand.”

Toen Onyeike bij Willem II begon was er eigenlijk nog geen monitoring. "Niet veel, daar zijn grote stappen in gemaakt.” En Koster, die bij Excelsior eerder trainer was van Onyeike en ook met hem samenwerkte bij VfB Stuttgart, gebruikt het. “Hij groeit er in mee. Hij vindt de informatie enorm interessant. Loopt iemand de kantjes eraf? Gaat iemand in het rood? Want sommige spelers moet je juist afremmen. We geven de spelers echt iets tastbaars.”

"Als speler liep ik ook niet graag, dat moet ik eerlijk zeggen, dus dat neem ik ook mee in de training."

Die spelers denken daar misschien niet altijd zo over. Lopen is niet iets waar de gemiddelde voetballer op zit te wachten. Lachend geeft Onyeike toe dat hij dat zelf ook niet had vroeger. "Ik kon vrij goed lopen. Maar ik deed het ook niet graag, dat moet ik wel eerlijk zeggen. En dat neem je ook mee. Het moet wel leuk blijven. We doen heel veel met de bal. Ongemerkt komen de spelers op die manier toch aan de waardes die wij willen zien. En ze mogen klagen hoor, dat hoort er ook bij. Het is zwaar. Ze mogen klagen, maar ze moeten wel lopen”, zegt hij met een veelzeggende lach.

Bij de voorbereiding hoort het lopen. Maar heeft Onyeike - nu de voorbereiding zo lang - is het wiel opnieuw uit moeten vinden om te zorgen dat alles is zoals het moet zijn bij de start van het seizoen? "Nee, eigenlijk niet. Het is een kwestie van plannen."

"Wanneer doe je wat en wat geef je ze mee in hun break? Nu we zo’n lange voorbereiding hebben, kunnen we het juist supergoed indelen. Conditioneel gezien kunnen we ze fit krijgen. Ritme is wat moeilijker, omdat de jongens een paar maanden geen wedstrijden hebben gespeeld. Dat is ook meteen interessant. Toen de competitie in Duitsland begon zag je veel blessures. Het is zaak om dat te voorkomen.”