Man door drietal mishandeld in zijn eigen huis in Waalwijk

Een 65-jarige man is vrijdagavond door drie mannen mishandeld in zijn huis aan het Schubertpark in Waalwijk. Dit gebeurde toen hij rond halfacht thuiskwam. Agenten hebben drie verdachten aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerder wachtte het drietal de man kennelijk thuis op. Aanleiding zou een financieel conflict zijn.

Het slachtoffer werd onder meer in het gezicht en op zijn lichaam geslagen. Hij kon uiteindelijk vluchten en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De drie verdachten werden aangehouden op de Mahlerstraat. Het gaat om een 49-jarige Tilburger, een 50-jarige man uit Oudenbosch en een 51-jarige man uit Waalwijk.

