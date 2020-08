Man mishandeld in huis Waalwijk, drie verdachten opgepakt

Foto: Iwan van Dun /SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een man is vrijdagavond mishandeld in zijn huis aan het Schubertpark in Waalwijk. De politie heeft drie mensen aangehouden. De bewoner moest naar het ziekenhuis.

Malini Witlox Geschreven door

"We weten nog niet precies wat er gebeurd is. Mogelijk heeft de bewoner de daders betrapt bij een inbraak. Of misschien was het een overval, dat zoeken we uit", zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. "Het kan ook om een al langer lopend conflict gaan."

De politie doet onderzoek naar de zaak.