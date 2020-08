Nieuwe zoektocht naar mogelijk verdronken man in Son levert niks op

Er werd met sonar gezocht naar de man (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie heeft vrijdag voor de tweede dag op rij gezocht naar de mogelijk verdronken man in de visvijver aan de Ekkersweijer in Son. De man is niet gevonden.

Specialisten van de Landelijke Eenheid zochten de hele dag met speciale sonarapparatuur. "De zoektocht op het water heeft vandaag geen resultaat opgeleverd. Aan het begin van de avond zijn we gestopt. Als er de komende dagen geen nieuwe ontwikkelingen zijn, gaan we na het weekend verder met zoeken", laat de politie weten.

Niet meer boven

Donderdag werd al uren gezocht naar de man. Iemand meldde dat een man rond vijf uur 's middags in de visvijver terechtkwam maar daarna niet meer naar boven kwam. De hulpdiensten rukten groot uit, maar een urenlange zoektocht leverde niks op. Er werd onder andere met duikers en een helikopter gezocht.

