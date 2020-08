Bergen op Zoom is met De Verborgen Vesting een museum rijker

'Het meesterwerk van Menno van Coehoorn', werd de vesting Bergen op Zoom uit begin 17e eeuw ook wel genoemd. De stad aan de Schelde wist tijdens de 80-jarige oorlog tweemaal de Spaanse troepen buiten te houden. Vestingbouwer Van Coehoorn maakte daarna de verdedigingswerken nog groter en robuuster. Bij een nieuwbouwproject werden in 2017 uitgebreide fundamenten van de vesting herontdekt. Het is nu een museum, dat zaterdag open gaat voor het publiek.

"Het is een unieke kans om te laten zien hoe Bergen op Zoom verdedigd was. Als je de dikte van de muren ziet, hoe de vesting is opgebouwd, dan is dat een unieke prestatie. Voor Nederland of zelfs in Europa", zegt stadsgids Riny Gabriels met een chauvinistische glimlach op zijn gezicht.