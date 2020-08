Aantal coronabesmettingen blijft stijgen in West-Brabant, Breda en Bergen op Zoom opnieuw bovenaan

De corona-teststraat in Bergen op Zoom. (Fotograaf: BeeldWerkt) vergroot

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen in West-Brabant. Wederom zijn de meeste nieuwe infecties in ons provincie vastgesteld in de gemeentes Breda en Bergen op Zoom.

Paul Ruiter Geschreven door

In Bergen op Zoom zijn in de afgelopen 24 uur 19 mensen positief getest op het virus, blijkt uit data van het RIVM. Dat zijn er vier meer dan gisteren. Donderdag was er in Bergen op Zoom ook sprake van een stijging van vijftien coronapatiënten

Breda zag er 16 besmettingen bij komen, waar dat er vrijdag nog tien waren. Donderdag ging het om vier nieuwe patiënten.

Landelijk

In het hele land kwamen er het afgelopen etmaal 486 besmettingen bij. Dat zijn 33 gevallen minder dan op vrijdag. Op donderdag ging het om 601 nieuwe besmettingen.

Volgens het RIVM zijn er zaterdag twee ziekenhuisopnames bijgekomen. Het dodental is opgelopen met drie.