Speler Willem II heeft corona, oefenwedstrijd tegen IJsselmeervogels afgelast

Een speler van Willem II is positief getest op het corona-virus. Wie de speler is, heeft de Tilburgse club niet bekendgemaakt. Het is al de tweede besmetting in de selectie in korte tijd. Op 28 juli bleek buitenspeler Elton Kabangu ook corona te hebben.

Vanwege deze nieuwe besmetting is de oefenwedstrijd van zaterdag tegen IJsselmeervogels afgelast. De club uit Spakenburg heeft laten weten niet af te willen reizen naar Tilburg.

Geen klachten

De speler in kwestie had geen symptomen of klachten en is per direct in thuisquarantaine gegaan. Zijn situatie wordt nauwlettend door de club in de gaten gehouden. Selectiespelers, stafleden en overige medewerkers van Willem II worden nu preventief getest.

Ook Elton Kabangu had eind juli geen klachten, maar bleek toch besmet. Zijn besmetting kwam aan het licht toen de hele selectie op corona werd getest bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 28 juli. Nu bij