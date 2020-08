Automobilist racet door Tilburg en crasht op verkeersheuvel: 'Vonken kwamen onder de auto vandaan'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 26-jarige man is vrijdagnacht aangehouden na een dollemansrit door Tilburg. Hij zat in een auto die met een snelheid van meer dan 130 kilometer per uur door de stad racete. Agenten zagen dit en gingen achter de auto aan. Die crashte uiteindelijk op de Baden Powelllaan.

De agenten kwamen de auto tegen op de Bredaseweg. De bestuurder viel op door links op de weg te rijden. Daarnaast wekte de automobilist twee keer de indruk linksaf te slaan, maar reed hij uiteindelijk toch rechtdoor.

Total loss

Op de Warandelaan keerde de automobilist. Hij gaf gas bij en reed op de kruising met de Zwartvenseweg door rood. De bestuurder negeerde een stopteken van de agenten en reed met hoge snelheid over hoge vluchtheuvels. "Hierbij kwamen de vonken onder de auto vandaan."

Bij het Paletplein verloor de automobilist de macht over het stuur. De auto botste daar op een bord op een verkeersheuvel. De twee inzittenden renden weg. De 26-jarige man kon snel worden aangehouden. Hij is een bekende veelpleger. De bestuurder kon ontkomen. In de auto van de twee - die total loss is - werd inbrekersgereedschap gevonden.