Man (58) slaat agente tegen het hoofd na controle in Haren

Een 58-jarige man uit Megen is vrijdagnacht aangehouden, omdat hij een vrouwelijke agent had mishandeld bij een controle op de Dorpenweg in Haren. De man, die op een bromfiets reed, ontplofte toen hij voor een alcoholtest werd meegenomen naar het politiebureau en sloeg de vrouw tot twee keer toe hard tegen het hoofd.

Paul Ruiter Geschreven door

De man werd na de blaastest op de achterbank van een politiewagen gezet, met de agente naast zich. In eerste instantie werkte de Megenaar, volgens de politie rustig mee.

Het ging echter mis toen de politievrouw hem verbood het hoofd en haar van de agent achter het stuur aan te raken.

Aanhouding onder verzet

De man begon te schreeuwen en beledigde de agenten. Het liep dusdanig uit de hand, dat de man de vrouw hard tegen haar gezicht sloeg en haar arm vastpakte en dreigde te breken.

Na de uitbarsting werd de verdachte 'onder veel verzet' aangehouden en naar het bureau gebracht, aldus de politie. Tot in zijn cel bleef hij zich hevig verzetten. Voorlopig zit hij vast in afwachting van verder onderzoek.

De aangevallen politievrouw heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling en bedreiging. Ze hield zwellingen en bloeduitstortingen bij haar oogkassen en jukbeenderen over aan de mishandeling.