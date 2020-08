Tim maakt van Bredase Bomen een tafel of kaasplankje

Wachten op privacy instellingen... Tim van den Burg. Volgende Vorige vergroot 1/2 Bedrijf geeft oude gekapte bomen in Breda een ander voortbestaan.

Gekapte markante oude bomen in Breda, verdwijnen niet meer in de hakselaar en de verbrandingsoven. Ze worden steeds vaker door de gemeente aan Tim van den Burg gegeven. Zijn bedrijfje 'Bredase Bomen' geeft het hout van de bomen een nieuwe betekenis, in de vorm van een picknicktafel, een bank of zelfs in kaasplankjes.

Met een laserstraal is in elke bank, tafel of kaasplank geschreven van welke boom deze is gemaakt, waar die stond en hoe oud die was.

Bewustmaking

In de hal van het bedrijfje liggen stapels gezaagd hout te drogen voordat het verwerkt kan worden iets nieuws. Volgens Tim draagt zijn bedrijf ook bij aan een vorm van bewustmaking. "Het is goed dat mensen die oude boom uit hun straat op een andere manier terugzien, als vorm van circulariteit. Ook als een soort herinnering in de openbare ruimte."

Tim van den Burg legt uit wat zijn drijfveer is voor Bredase Bomen:

Wachten op privacy instellingen...

Buiten de hal van de voormalige papierhandel Van Puijfelik liggen in stukken gezaagde boomstammen opgestapeld. Tim weet precies welke boom waar heeft gestaan. Binnen zijn de gezaagde planken per straat geordend, zelfs voorzien van origineel straatnaambord. "Ben blij dat ik die bordjes van de gemeente heb gekregen. Dat maakt het nog een stuk visueler."

Boom met een verhaal

Het liefste wil Van den Burg nog meer informatie gaan geven over de herkomst van het hout waarvan de bank of tafel zijn gemaakt. "Elke boom heeft zijn verhaal. En dat kan nog beter aan Bredase bomen; dat je op een kaartje kunt zien waarom die bomen zijn gesneuveld, waar die als meubels weer terug staan en wat die bomen in hun bestaan hebben meegemaakt. Misschien wel met een gedicht."

Het brandmerk vertelt van welke boom de picknickbank is gemaakt. (foto: Raoul Cartens) vergroot