Omstanders vinden vrouw na 20 minuten op bodem Geffense Plas, in kritieke toestand naar ziekenhuis

Omstanders hebben zaterdagmiddag een vrouw van de bodem van de Geffense Plas in Oss gehaald. Volgens getuigen heeft ze bijna twintig minuten onder water gelegen en hebben hulpdiensten haar gereanimeerd. De vrouw is volgens de politie in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw lag rond vijf uur 's middags op een luchtbed in het water, toen ze daar van af viel. Omstanders schoten te hulp en begonnen een zoekactie. Het duurde bijna twintig minuten voordat een man haar op ongeveer vijf meter diepte vond.

In de tussentijd sloegen de hulpdiensten groot alarm. Een traumahelikoper en meerdere brandweerteams werden opgeroepen. Ter plekke is de vrouw gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een getuige zou het meisje bij een Poolse vriendengroep horen en rond de 18 jaar oud zijn.

