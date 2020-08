Rene en Alyssa hadden de mooiste dag van hun leven en misschien ook wel meteen de heetste

Je hoopt natuurlijk op lekker weer tijdens je bruiloft. Maar als je dan in de weersverwachting ziet dat het warmer wordt dan gewoon lekker warm, dat is dat ook niet goed. Rene en Alyssa de Wit uit Dinteloord trouwden zaterdag. “Ik dacht meteen, ik moet zorgen voor verkoeling van de gasten zoals extra parasols, waterflesjes en ijsjes”, aldus Alyssa.

Het was een idyllische locatie bij de jachthaven Beneden Sas in De Heen. Rene en Alyssa trouwden met bootjes op de achtergrond. Al zullen de gasten zo nu en dan wel reikhalzend naar het water hebben gekeken. “We zagen wat spelende mensen in het water, toen was ik wel even jaloers”, aldus een van de gasten. “Maar straks gaan we er zelf ook nog even inspringen. Ik heb mijn zwembroek uin ieder geval meegenomen.”