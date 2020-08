Nertsen op bedrijf in Elsendorp besmet met coronavirus, dieren worden geruimd

Foto: Pixabay. vergroot

Nertsen op een bedrijf in Elsendorp zijn besmet met het coronavirus. Dat meldde het ministerie van Volksgezondheid en van Landbouw zondagochtend. Op dit bedrijf bevinden zich 12.000 dieren. Ook op een nertsenbedrijf in het Limburgse Vredepeel is het coronavirus vastgesteld. Hier gaat het om zesduizend dieren.

Hiermee komt het totaal aantal nertsenbedrijven waar coronabesmettingen zijn vastgesteld op 29. In 27 eerdere gevallen werden alle nertsen geruimd. Dat gaat ook bij deze twee bedrijven gebeuren, meldden de ministeries van Volksgezondheid en van Landbouw zondagochtend.

Waarschuwingssysteem

De besmettingen op de bedrijven in Elsendorp en Vredepeel kwamen aan het licht dankzij het vroege waarschuwingssysteem waarmee wekelijks kadavers van dode nertsen worden getest op het virus. Dat gebeurt nadat duidelijk werd dat nertsen het virus kunnen oplopen en doorgeven aan mensen.

Het overgrote deel van de Nederlandse nertsenhouderijen bevindt zich in het oosten van de provincie Noord-Brabant.

Strengere hygiëneregels

Er gelden nog altijd strengere hygiëneregels en een landelijk vervoersverbod voor nertsen. Nertsenhouders kunnen binnenkort een beroep doen op een stoppersregeling, waardoor zij hun bedrijf kunnen opdoeken zonder er veel bij in te schieten. Voor de coronacrisis was al bepaald dat nertsenfokkerijen vanaf 2024 hun deuren moeten sluiten.