'Hitte wordt er niet comfortabeler op', de nachttemperatuur gaat zelfs nog een stukje omhoog

Slecht nieuws voor mensen die het inmiddels wel een beetje gehad hebben met de hitte. Het blijft volgens Wilfred Janssen van Weerplaza ook de komende dagen benauwd en de nachttemperatuur gaat zelfs nog een stukje omhoog. "In stedelijk gebied komt de temperatuur 's nachts niet onder de 26 of 27 graden uit."

"Het wordt de komende periode echt afzien voor mensen die niet van hitte houden", benadrukt Janssen.

'De hitte wordt er niet comfortabeler op'

Deze zondag begon nog met wolkenvelden. "Dit waren allemaal restanten van de onweersbuien die zaterdag boven Frankrijk ontstonden", vertelt de weerman van Weerplaza. "Maar die worden dunner en de meeste wolkenvelden trekken weg, dus de zon krijgt in de loop van de dag steeds meer ruimte." Wat volgt, is volgens hem een mooie dag. "Maar niet zonovergoten en ook niet overal droog."

De temperatuur loopt wel weer flink op. "Uiteindelijk komen we deze zondag op 35 of 36 graden uit op de warmste plaatsen. De lucht is in tegenstelling tot de vorige dagen nog een stukje vochtiger, dus de hitte wordt er niet comfortabeler op."

Plensbui

De komende dagen krijgen we te maken met een afwisseling van zon, stapelwolken, wat hoge wolkenvelden en elke dag temperaturen dik boven de 30 graden. "Het blijft benauwd. Op de warmste plaatsen zijn ook dan temperaturen tot 35 graden mogelijk. De nachttemperatuur gaat zelfs nog een stukje omhoog. Elke nacht is het meer dan 20 graden. In stedelijk gebied - de zogenoemde hitte-eilanden - komt de temperatuur niet onder de 26 of 27 graden uit."

Er is de komende dagen wel regen in aantocht. "Maar de hoeveelheden neerslag zijn erg lastig aan te geven", vertelt Janssen. "Het zijn heel lokale buien. Er zijn heel veel plaatsen in Brabant waar het de komende dagen waarschijnlijk gewoon droog blijft. Maar krijg je zo'n plensbui over je heen, dan kan het gaan om vijftien tot twintig millimeter neerslag. Er kan hagel bij zitten en misschien krijgen we zelfs met windstoten te maken."