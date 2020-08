In de koelkast kruipen of water over je heen storten: zo houdt Brabant het hoofd koel

vergroot

Omroep Brabant vroeg zaterdag: 'Hoe houdt Brabant het hoofd koel in deze hitte? En daar werd massaal op gereageerd. Met een (voeten)badje in de tuin en natte theedoeken om je lijf tot een jacuzzi in je oldtimer. Winnares van de fotoactie is Monique Heijnen, die in de koelkast is gekropen. Moet ze wel nog de deur dichtdoen. Anders werkt het natuurlijk niet.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Wil je nog meer foto's kijken? Hier vind je ruim tweehonderd plaatjes die onze lezers instuurden.

Esther van de Schoot stort af en toe een teiltje water over haar hoofd. vergroot

Marij Wagenaars zag de buffels in de Biesbosch verkoeling vinden. vergroot

Kindjes vinden het altijd goed als ze in een badje kunnen spetteren, ook deze van Patricia Karstanje. vergroot

Cindy Schilderink is 39 weken zwanger. Extra zwaar met dit weer vergroot

Danielle Heesakkers-Jansen fotografeerde haar kinderen op een krokodil. vergroot

Gerda Brands heeft haar oldtimer omgebouwd toto jacuzzi vergroot

Martine Bulten gaat buiten slapen vergroot

De familie van Joyce Koningstein-Zonneveld heeft het goed op de camping vergroot

Het hondje van Lucy de Wit koelt veilig af in het water met de Omroep Brabant zwembandjes vergroot