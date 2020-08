‘Vollgassfussball’ met zeer hoge intensiteit: PSV maakt nu echt kennis met Roger Schmidt

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Zweten, zweten en nog eens zweten. De PSV-selectie heeft onder zeer warme omstandigheden hard moeten werken op het trainingskamp in het Duitse Marienfeld, waar de temperatuur net als in Nederland vaak boven de 35 graden lag. De selectie van PSV heeft nu echt kennis gemaakt met de nieuwe trainer Roger Schmidt en het ‘Vollgassfussball’.

Job Willemse Geschreven door

“Ja, we maken wel veel meer uren ten opzichte van eerdere seizoenen”, viel verdediger Jordan Teze op over het 7-daagse trainingskamp. Moe maar voldaan sloten de PSV’ers zondag het trainingskamp af. “Dat je moe bent hoort er ook wel een beetje bij op een trainingskamp”, vervolgt Teze. “We hebben op zeer hoge intensiteit getraind en dat zag je af en toe al zelfs in de wedstrijden terug.”

Een veelgebruikte term binnen de selectie van PSV is ‘druk’. De spelers van Schmidt gaan op een andere manier spelen dan men van PSV gewend is, met veel hoge druk op de tegenstander. De afgelopen weken wordt het ‘nieuwe spel’ van PSV vaak ‘Vollgassfussball’ genoemd: met veel energie spelen, de tegenstander hoog onder druk zetten en volle bak vooruit voetballen.

En om dat spel te spelen, gebruikt Schmidt vooralsnog twee spitsen. En dat is wel even wennen voor Sam Lammers, die een groot gedeelte van de jeugdopleiding en ook in het eerste als enige spits heeft gefungeerd. "Maar ik vind het wel fijn zo", zegt Lammers na de laatste wedstrijd, die net als de eerste pot met 3-0 gewonnen werd. "Natuurlijk zijn dit pas de eerste wedstrijden, maar het is fijn om zo te spelen, omdat je dan wat meer vrijheid hebt."

Talent klopt op de deur

De man die ook in aanmerking komt voor die voorste positie en die al de hele week opviel in Marienfeld was Noni Madueke. De 18-jarige Engelsman behoort pas sinds februari tot de selectie van PSV, maar lijkt een goede kans te maken om te strijden om een basisplek dit seizoen.

Met zijn snelheid, behendigheid en kwaliteit om een man te passeren liet Madueke zich zien in de spitspositie, en dat was nog best vreemd voor de Engelsman. "Ik ben gewend om vanaf de zijkant te spelen, maar in het centrum bevalt het me ook wel. Je moet daar wat slimmer zijn." Ook voor het 18-jarige talent was de trainingsweek intens en zwaar. “Ik ben nu ook wel moe hoor. Maar we gaan snel weer herstellen en vol aan de bak voor de start van de competitie.”

Tekst gaat door onder de tweet.

Transfers

Maar het duurt nog een goede maand tot de competitie weer van start gaat. En voor die tijd hoopt PSV nog enkele spelers toe te voegen aan de selectie. Duidelijk is dat de Eindhovenaren dringend behoefte hebben aan een linksback. Tijdens de eerste oefenwedstrijd tegen SC Verl probeerde Schmidt middenvelder Mauro Junior uit als linkerverdediger, maar dat lijkt voor de competitie toch niet direct een realistische oplossing voor het probleem aan de linkerkant bij PSV. En de vraag is wat voor spelers Schmidt nog meer denkt nodig te hebben om zijn manier van spelen volledig in te passen bij PSV.

Al bij vlagen zag je 'het nieuwe PSV' tijdens de oefenwedstrijden. Dat lukte nog (logischerwijs) niet de gehele wedstrijd, want af en toe liep het ook stroef bij de mannen van Schmidt. De manier van spelen, met hoge druk vooruit, kan voor attractief en aanvallend voetbal gaan zorgen in de competitie, wat natuurlijk leuk is voor de kijker. Maar uiteindelijk valt of staat alles binnen het voetbal met goede resultaten. Dat weten ze bij PSV ook.

Het zal nog een interessante voorbereiding worden, want Schmidt heeft nog een aantal noten te kraken wat betreft zijn basisopstelling voor de eerste eredivisiewedstrijd op 14 september tegen FC Groningen.