Oude mannen doen aan brommers kieken in Zegge

Zundaps, Kreidlers en Puchs. Op het kerkplein van Zegge zag het zondag letterlijk blauw van de rook. Want een paar honderd - voornamelijk oude mannen – reden de pelgrimstocht. Ze tuften met hun oldtimer brommers een rondje door West-Brabant.

Veilen en boren

“Nu gaat het niet meer om de snelheid, maar vroeger was het niet anders dan vijlen en boren”, aldus een man. “Je was er ziek van als de buurjongen een brommer had die harder ging. En dan voerden we hem zat in de kroeg om hem uit te horen hoe die dat had geflikt. Het was gewoon een hele leuk tijd.”