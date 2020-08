Bosbrand in Leenderbos onder controle: stuk van 40 bij 50 meter verwoest

In Bakel was het eerder op zondag al raak (Foto: Harrie Grijseels, SQ Vision). vergroot

In het Leenderbos is zondagavond een bosbrand uitgebroken. Het ging om een stuk van 40 bij 50 meter. Rond kwart over negen meldde de brandweer dat het vuur onder controle was.

De bosbrand werd gemeld door oplettende automobilisten op de A2. De brandweer was met vier blusvoertuigen en een watertankwagen ter plaatse.

Bakel

Eerder op zondag werd de brandweer van Bakel al gealarmeerd voor een bosbrand aan de rand van het dorp. Korte tijd later kwam er melding van brand in de bossen bij de Aarlese visvijver aan de Grotelseheide. Daar was op drie plaatsen brand uitgebroken.

