Grote brand in bedrijfspand aan Kapitein Rondairestraat in Tilburg

In een bedrijfspand aan de Kapitein Rondairestraat in Tilburg is zondagavond een grote brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio gaat de brand gepaard met veel rook.

Er zijn blustroepen uit de hele regio opgeroepen ter assistentie. Het vuur wordt ook bestreden vanaf de Jules Verneweg. Beide straten zijn afgesloten.

Omdat de brandhaard moeilijk te bereiken is en het pand ingeklemd zit tussen andere bedrijfspanden, schaalde brandweer rond halfnegen op naar zeer grote brand.

Volgens de Veiligheidsregio is er mogelijk sprake van een gewonde. Dat zou de eigenaar zijn.

Verdere details ontbreken nog.

