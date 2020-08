Wachten op privacy instellingen... Johan Cruijff Museum-eigenaar Rien van Doleweerd Volgende Vorige vergroot 1/2 Het Johan Cruijff-museum staat in Boxtel: Da's logisch

Als kind spaarde Rien van Doleweerd alles over zijn idool Johan Cruijff. Maar die hobby werd in de loop der jaren niet minder, integendeel. De nu 62-jarige verzamelaar werd steeds fanatieker en zijn collectie steeds omvangrijker. Door zijn scheiding kwam er meer ruimte in zijn huis in Boxtel en dus besloot hij er een Johan Cruijff-museum van te maken. "Mijn hobby was niet de oorzaak van mijn scheiding, maar daardoor kon ik wel het museum beginnen. Zo had ook dit nadeel z'n voordeel", zegt hij lachend. Verwijzend naar een van de bekendste uitspraken van Johan Cruijff.

"Een door Johan Cruijff zelf gedragen voetbalshirt en een grotere ruimte om mijn Johan Cruijff-spullen tentoon te stellen." De 'museumdirecteur' uit Boxtel legt uit wat zijn grootste wensen zijn. Want zijn verzameling Johan Cruijff-spullen is in de loop van zo'n vijftig jaar immens geworden.

Boeken, films, posters, shirts, krantenartikelen, poppen, voetbalschoenen, foto's, vaantjes en entreekaartjes. Werkelijk alles wat aan Cruijff gelinkt kan worden heeft een plekje in zijn huis aan De Spinster in Boxtel. Helaas niet op nummer 14 (het rugnummer van Cruijff, red.), maar op 26.

Slaapkamer werd museumkamer

Naast de deurbel hangt overigens wel een plaquette met een grote nummer 14 en de naam van het museum. Bij binnenkomst komen de portretten van 'de beste voetballer aller tijden' je al tegemoet. Via de trap, waarbij je tal van programmaboekjes passeert van belangrijke 'Cruijff-wedstrijden' kom je op de overloop en de grote slaapkamer, waar alles staat uitgestald. Rien van Doleweerd is er zichtbaar trots op.

"Ooit was dit een hobby, maar nu is het bijna een levenstaak. Ik werk nog als groepsleider bij Cello in Vught, maar over een paar jaar heb ik hier fulltime m'n handen vol aan."

Want toen het steeds bekender werd dat er in Boxtel zo'n fanatieke Cruijff-verzamelaar zit, kwamen er ook steeds meer nieuwe Cruijff-spullen bij.

Spullen uit Nederland en Spanje

"Ik krijg weleens wat geschonken en wordt wel eens ergens op gewezen, maar daarnaast bekijk ik Marktplaats. Hier in Nederland, maar ook in Spanje. In Barcelona heb ik contact met een verzamelaar die daar een soortgelijk museumpje heeft en daarmee wissel ik ook vaak spullen uit."

De steeds grotere bekendheid van het museum zorgt er ook voor dat hij soms leuke aanbiedingen krijgt.

Zilveren Johan Cruijff-schoen

"Zo komt hier binnenkort de zilveren Johan Cruijff-schoen die Michel van Oostrum in 1996 kreeg. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee."

Hoewel er in het museum shirts hangen van alle clubs en teams waarmee Cruijff gespeeld heeft, ontbreekt een 'echt' Johan Cruijff-shirt.

Shirt schenken of in bruikleen

"Een gedragen shirt van Johan Cruijff kan op veilingen of beurzen zomaar minstens 20.000 euro kosten. Dat gaat me te ver en kan en wil ik er niet voor betalen. Maar wellicht komt het er eens van als bijvoorbeeld een oud-voetballer die er een heeft het wellicht leuk vindt om een shirt aan dit museum te schenken of in bruikleen te geven."

Vanwege de corona is het Johan Cruijff-museum aan De Splinter 26 in Boxtel alleen op afspraak en voor heel kleine groepen te bezoeken. Aanmelden kan via [email protected]